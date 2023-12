Concert : The Saturnight Folk Revue Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église, 20 janvier 2024, Saint-Pierre-Église.

Saint-Pierre-Église Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:30:00

The Saturnight Folk Revue : Les origines du Folk, du Mayflower à Greenwich Village” est un concert-conférence imaginé par le musicien Vincent Blanchard, sur un sujet qui le passionne : la musique folk.

Ce spectacle, c’est une heure et demie d’histoire et d’anecdotes en chansons, allant du gospel au blues en passant par les shanties et autres worksongs… jusqu’au folk.Par la maîtrise de ses divers instruments de musique et par sa connaissance plus que riche du sujet, Vincent emmène le spectateur dans l’histoire de la société américaine au moyen de chansons folk choisies, mêlant pédagogie et plaisir des oreilles.

Vincent Blanchard est chanteur, guitariste et auteur-compositeur. Leader du groupe pop-rock rouennais Joad, il compose également pour la télévision ou le cinéma. Il reçoit en 2019 le César de la meilleure bande originale pour “Guy” d’Alex Lutz, et signe récemment la musique du film d’Anne Fontaine “Présidents”, avec Jean Dujardin.

Rendez-vous à la Halle 901..

.

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Cotentin – Le Val de Saire