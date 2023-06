Concert de Théo et Valentin Céccaldi Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église, 23 juin 2023, Saint-Pierre-Église.

Saint-Pierre-Église,Manche

Théo (violon) et Valentin CECCALDI (violoncelle), ont cet art de défrayer la chronique en cherchant la musique pure. On les dit surdoués, survoltés, suractifs, les qualificatifs ne manquent pas dans la presse. De formation classique, les frères Ceccaldi se sont vite intéressés au jazz, au rock, à la musique populaire et/ou improvisée, ce qui leur permet d’inventer, ensemble ou séparément, un langage singulier qui ne cesse de se développer et de s’affirmer au fil des années.

Halle 901..

2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-23 22:00:00. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



Théo (violin) and Valentin CECCALDI (cello) have the art of making headlines by seeking out pure music. The press is full of adjectives to describe them as gifted, hyperactive and overactive. Classically trained, the Ceccaldi brothers quickly became interested in jazz, rock, popular and/or improvised music, enabling them to invent, together or separately, a singular language that continues to develop and assert itself over the years.

Hall 901.

Théo (violín) y Valentin CECCALDI (violonchelo) tienen el arte de acaparar titulares buscando la música pura. La prensa está llena de adjetivos para describirlos como superdotados, salvajes y sobreactuados. De formación clásica, los hermanos Ceccaldi se interesaron rápidamente por el jazz, el rock, la música popular y/o improvisada, lo que les permitió inventar, juntos o por separado, un lenguaje singular que no ha dejado de desarrollarse y afirmarse a lo largo de los años.

Sala 901.

Théo (Violine) und Valentin CECCALDI (Cello) haben die Kunst, auf der Suche nach der reinen Musik in die Schlagzeilen zu geraten. Man sagt, sie seien hochbegabt, überdreht, überaktiv – an Beschreibungen in der Presse mangelt es nicht. Die Ceccaldi-Brüder haben eine klassische Ausbildung genossen, sich aber schnell für Jazz, Rock, Volksmusik und/oder improvisierte Musik interessiert, was ihnen ermöglicht, gemeinsam oder getrennt eine einzigartige Sprache zu erfinden, die sich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt und behauptet.

Halle 901.

