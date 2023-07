Escapades : Randonnée des Gouffres de Trois-Fontaines Place de l’abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye, 3 mai 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Trois-Fontaines-l’Abbaye,Marne

Randonnée accompagnée d’un guide nature au cœur des gouffres de Trois-Fontaines (environ 5 km) . Sur réservation uniquement.

2023-05-03 fin : 2023-05-03 . .

Place de l’abbaye

Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est



Hike accompanied by a nature guide to the heart of the Trois-Fontaines chasms (approx. 5 km). By reservation only

Senderismo acompañado por un guía de naturaleza hasta el corazón de las simas de Trois-Fontaines (aprox. 5 km). Sólo con reserva

Wanderung mit einem Naturführer zu den Abgründen von Trois-Fontaines (ca. 5 km). Nur mit Reservierung

Mise à jour le 2023-05-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne