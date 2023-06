Balade au bord de l’eau – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Place de l’Abbaye Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Savin Balade au bord de l’eau – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Place de l’Abbaye Saint-Savin, 18 juillet 2023, Saint-Savin. Balade au bord de l’eau – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Mardi 18 juillet, 18h00 Place de l’Abbaye Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr À l’occasion de cette balade le long de la Gartempe, nous vous proposons de découvrir le patrimoine en lien avec la rivière : les traversées avec le vieux pont, les gués, les moulins, les abreuvoirs. Place de l’Abbaye Saint-Savin place de l’abbaye Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T19:30:00+02:00

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T19:30:00+02:00 balade eau Alain Buchet Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Savin Autres Lieu Place de l'Abbaye Adresse Saint-Savin place de l'abbaye Ville Saint-Savin Departement Gironde Lieu Ville Place de l'Abbaye Saint-Savin

Place de l'Abbaye Saint-Savin Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

Balade au bord de l’eau – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Place de l’Abbaye Saint-Savin 2023-07-18 was last modified: by Balade au bord de l’eau – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Place de l’Abbaye Saint-Savin Place de l'Abbaye Saint-Savin 18 juillet 2023