FÊTE DE LA TRUFFE À SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES Place de l’Abbaye Saint-Geniès-des-Mourgues, 14 janvier 2024, Saint-Geniès-des-Mourgues.

Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 08:30:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

Amoureux de belles pierres, gourmet assumé ou amateur de fête et de traditions, découvrez le village de Saint-Géniès-des-Mourgues à l’occasion de la fête de la Truffe..

Le calcaire qui permet aux truffes de s’épanouir servit jadis à édifier son abbaye dont église paroissiale garde le souvenir. Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été restaurées.

Cet événement sera l’occasion d’échanger avec les trufficulteurs et de profiter de leur savoir-faire séculaire. Venez donc déguster et découvrir les qualités du « diamant noir » dans une ambiance de convivialité lors de cette journée rythmée par de nombreuses animations et démonstrations.

PROGRAMME :

Dès 8h30 : contrôle de la qualité sur les truffes mises en vente

10h-11h : démonstrations de cavage (recherche de truffe) avec le chien « Gio »

11h30 : Inauguration

12h-14h et 15h-16h : démonstrations de cavage avec le chien « Gio »

►TOUTE LA JOURNÉE :

Achetez vos truffes dès la sonnerie des cloches de l’église à 9h.

Testez les capacités de votre chien à la recherche de la truffe ! Inscriptions à l’Espace Trufficulteurs, sur le stand du Syndicat des Producteurs de Truffes de l’Hérault. Vous pourrez également y faire évaluer la qualité de vos truffes.

Visitez la crèche provençale animée, installée dans l’église médiévale.

Profitez des produits locaux proposés par les nombreux exposants.

Gagnez de nombreux lots en répondant aux questions de l’animateur micro.

►ESCAPADE AU COEUR DU VILLAGE

Amoureux de belles pierres ou amateurs de fête et de traditions, l’Office de tourisme Montpellier Méditerranée Métropole vous propose une escapade à Saint-Geniès-des- Mourgues.

Suivez notre guide pour une découverte du patrimoine du village. Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été restaurées et visitez son abbaye millénaire dont l’église paroissiale garde le souvenir.

Durée : 1h

Départs à 14h30 et 16h

Lieu de rendez-vous : devant la mairie, place de l’Abbaye

Tarifs :

Plien : 8€

Réduit : 6€ (chômeurs, étudiants,+ de 65 ans, 12-17 ans, détenteurs d’une carte d’invalidité ou du pass métropole)

6-11 ans : 3€

Gratuit pour les -6 ans, les guides-conférenciers munis d’une carte et les détenteurs de la CityCard

Place de l’Abbaye

Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 Hérault Occitanie



