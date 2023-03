Festival Les Pluralies – Spectacle jonglage Smashed Place de l’Abbaye, 22 juillet 2023, Luxeuil-les-Bains .

Festival Les Pluralies – Spectacle jonglage Smashed

Cloîtres Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Place de l’Abbaye Cloîtres

2023-07-22 21:30:00 – 2023-07-22 23:30:00

Place de l’Abbaye Cloîtres

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône

.

C’est 9 jongleurs, 80 pommes, 4 services de vaisselle, et une bande

son qui va de Tammy Wynette au Music Hall en passant par Bach.

Smashed est un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement :

inspiré par le Tanztheatre de Pina Bausch, Smashed est une

succession de tableaux vivants, comme des photographies anciennes

qui évoquerait la guerre, un amour perdu et le charme désuet de

l’afternoon tea.

Créée en 1992 par les jongleurs Sean Gandini et Kati Ylä Hokkala,

Gandini Juggling ne cesse de réinventer et de vivifier l’art du jonglage,

en écrivant les nouvelles formes d’un cirque toujours contemporain.

Allant toujours plus loin dans leur recherche esthétique sans renoncer

à la générosité d’un spectacle partagé avec tous, introduisant le

langage dansé dans son approche narrative sans renoncer

l’espièglerie des arts du cirque, Gandini Juggling continue inlassablement

de créer sans se fixer de limites. Depuis leurs débuts, les Gandini ont

joué plus de 5000 fois dans plus de 50 pays. Ils se produisent dans

de nombreux festivals et lieux prestigieux à travers le monde. Leur art

dépasse les barrières culturelles : regarder des personnes évoluer

tout en maintenant des objets dans les airs est un spectacle en soi

dont le plaisir qu’il procure est partagé dans le monde entier.

Programme disponible sur https://pluralies.net/

Place de l’Abbaye Cloîtres Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-17 par