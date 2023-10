Concert de l’Ensemble Più Rubato Place de l’Abbaye Chancelade, 22 octobre 2023, Chancelade.

Chancelade,Dordogne

Dimanche 22 Octobre

Concert de l’Ensemble Più Rubato

Il s’agit d’un concert de musique classique donné par un trio d’artistes de qualité qui ont accepté de se produire gracieusement au profit de la poursuite du financement du vitrail du logis abbatial de l’Abbaye.

L’ensemble Più Rubato est composé de Véronique Thual-Chauvel au piano et de Claire et Lucie Chauvel aux violons, toutes trois concertistes et enseignantes dans leurs disciplines respectives en Bretagne. Elles se produisent en famille depuis quelques années pour le plaisir de partager leur passion auprès de différents publics et jouent plusieurs fois par an des programmes variés tant en France, qu’en Suisse, en Roumanie ou en Italie. Elles apprécient de se produire pour des causes qui leur semblent juste, comme la construction d’une école au Népal ou le Téléthon…

Libre participation aux frais à la sortie.

Place de l’Abbaye

Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, October 22

Concert by Ensemble Più Rubato

This is a classical music concert by a trio of top-quality artists who have agreed to perform free of charge for the benefit of the continued financing of the stained glass window in the Abbey’s logis abbatial.

The Più Rubato ensemble is made up of Véronique Thual-Chauvel on piano and Claire and Lucie Chauvel on violins, all three of whom are concert artists and teachers in their respective disciplines in Brittany. They have been performing as a family for several years now, sharing their passion with different audiences, and play a variety of programs several times a year in France, Switzerland, Romania and Italy. They also enjoy performing for causes they feel are important, such as the building of a school in Nepal or the Telethon…

Free participation at the door

Domingo 22 de octubre

Concierto del conjunto Più Rubato

Se trata de un concierto de música clásica ofrecido por un trío de artistas de calidad que han aceptado actuar gratuitamente a beneficio de la financiación de la vidriera de la logia de la abadía.

El conjunto Più Rubato está formado por Véronique Thual-Chauvel al piano y Claire y Lucie Chauvel a los violines, las tres concertistas y profesoras de sus respectivas disciplinas en Bretaña. Desde hace varios años actúan como una familia, compartiendo su pasión con públicos muy diversos e interpretando programas variados varias veces al año en Francia, Suiza, Rumanía e Italia. Les gusta actuar para causas que consideran importantes, como la construcción de una escuela en Nepal o el Teletón…

Participación gratuita en la puerta

Sonntag, 22. Oktober

Konzert des Ensembles Più Rubato

Es handelt sich um ein klassisches Musikkonzert eines Trios aus erstklassigen Künstlern, die sich bereit erklärt haben, unentgeltlich zugunsten der weiteren Finanzierung des Glasfensters im Abteigebäude der Abtei aufzutreten.

Das Ensemble Più Rubato besteht aus Véronique Thual-Chauvel am Klavier sowie Claire und Lucie Chauvel an den Violinen. Alle drei sind Konzertpianistinnen und unterrichten in der Bretagne in ihren jeweiligen Fachgebieten. Seit einigen Jahren treten sie als Familie auf, um ihre Leidenschaft mit verschiedenen Zuhörern zu teilen. Sie spielen mehrmals im Jahr verschiedene Programme sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz, in Rumänien und in Italien. Sie treten gerne für Zwecke auf, die sie für richtig halten, wie den Bau einer Schule in Nepal oder den Telethon…

Freie Kostenbeteiligung am Ausgang

Mise à jour le 2023-10-05 par OT de Périgueux