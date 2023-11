Marché de Noël Place de l’Abbaye Bouchet Catégories d’Évènement: Bouchet

Drôme Marché de Noël Place de l’Abbaye Bouchet, 3 décembre 2023, Bouchet. Bouchet,Drôme Marché de Noël organisé par l’association du Sou des écoles de Bouchet..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Place de l’Abbaye Salle de l’Abbaye

Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by the Sou des écoles de Bouchet association. Mercado de Navidad organizado por la asociación Sou des écoles de Bouchet. Weihnachtsmarkt, der vom Verein Sou des écoles de Bouchet organisiert wird.

