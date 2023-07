Découvrez la sculpture métallique d’André Debru Place de la Vierge Saint-Sernin-sur-Rance Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Sernin-sur-Rance Découvrez la sculpture métallique d’André Debru Place de la Vierge Saint-Sernin-sur-Rance, 17 septembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance. Découvrez la sculpture métallique d’André Debru Dimanche 17 septembre, 11h30 Place de la Vierge Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir la sculpture métallique d’André Debru représentant les anciennes foires aux cochons, installée sur la balance de la place de la Vierge. Place de la Vierge 12380 Saint-Sernin-sur Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie Saint-Sernin-sur-Rance est une commune française, située dans le département de l’Aveyron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Christian Pelissou

