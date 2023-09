Après-midi Jeux Géants Place de la Victoire Yssingeaux, 27 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Après-midi Jeux géants, gratuit et ouvert à tous ! Billard japonais, compact curling, mikado, passe trappe géant, pylos géant, quixo géant, tour d’équipe, weykick barik, jeux d’échecs géant, dingo disc géant, weykick kubbolino….

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 17:30:00. .

Place de la Victoire Sur le Parvis de La Grenette

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Giant games afternoon, free and open to all! Japanese billiards, compact curling, mikado, giant pass trap, giant pylos, giant quixo, team trick, weykick barik, giant chess, giant dingo disc, weykick kubbolino…

Tarde de juegos gigantes, ¡gratuitos y abiertos a todos! Billar japonés, curling compacto, mikado, pass trap gigante, pylos gigante, quixo gigante, team trick, weykick barik, ajedrez gigante, dingo disc gigante, weykick kubbolino…

Riesenspielnachmittag, kostenlos und für alle zugänglich! Japanisches Billard, Compact Curling, Mikado, Passe Trappe géant, Pylos géant, Quixo géant, Tour d’équipe, Weykick Barik, Riesenschachspiele, Dingo Disc géant, Weykick Kubbolino…

Mise à jour le 2023-09-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire