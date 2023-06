Atelier cirque Place de la victoire Yssingeaux, 26 juillet 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’école de cirque Faranuka vous propose des ateliers cirques le 26 juillet afin de découvrir le jonglage, l’acrobatie, le cerceau chinois…etc..

2023-07-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-26 15:30:00. .

Place de la victoire

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Faranuka circus school is offering circus workshops on July 26 to discover juggling, acrobatics, Chinese hooping…etc.

La escuela de circo Faranuka propone el 26 de julio talleres de circo para descubrir los malabares, las acrobacias, el aro chino…

Die Zirkusschule Faranuka bietet am 26. Juli Zirkusworkshops an, bei denen Sie Jonglieren, Akrobatik, chinesische Reifen…usw. entdecken können.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire