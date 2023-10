Borne « photo souvenir » Place de la Victoire Sélestat, 17 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Avec les accessoires mis à disposition les visiteurs pourront se déguiser et repartir avec une photo souvenir de la journée..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



With the accessories provided, visitors can dress up and leave with a souvenir photo of the day.

Con los accesorios proporcionados, los visitantes pueden disfrazarse y salir con una foto de recuerdo del día.

Mit den zur Verfügung gestellten Accessoires können sich die Besucher verkleiden und mit einem Erinnerungsfoto an den Tag nach Hause gehen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme