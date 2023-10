Bruno Fedele : Song at noon Place de la Victoire Sélestat, 9 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Bruno illuminera le Caveau Ste Barbe de ses douces notes en guitare/voix et vous fera voyager avec des chansons qui ont traversé les générations…A savourer en famille et entre amis..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Bruno will light up the Caveau Ste Barbe with his gentle guitar/vocal notes, taking you on a journey with songs that have spanned the generations… To be enjoyed with family and friends.

Bruno iluminará el Caveau Ste Barbe con su dulce guitarra y su voz y le llevará de viaje con canciones que han atravesado generaciones… Para disfrutar con la familia y los amigos.

Bruno wird den Caveau Ste Barbe mit seinen sanften Gitarren- und Gesangsnoten erhellen und Sie mit Liedern, die Generationen überdauert haben, auf eine Reise mitnehmen… Genießen Sie es mit Familie und Freunden.

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme