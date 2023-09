Allumage des bougies de l’Avent Place de la Victoire Sélestat, 3 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Chaque dimanche de l’avent, il est l’heure d’allumer une des 4 bougies de la couronne de l’Avent comme se veut la tradition..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Every Sunday of Advent, it is time to light one of the 4 candles of the Advent wreath as is the tradition.

Cada domingo de Adviento, es el momento de encender una de las cuatro velas de la corona de Adviento, como es la tradición.

An jedem Adventssonntag ist es an der Zeit, eine der vier Kerzen auf dem Adventskranz anzuzünden, wie es die Tradition verlangt.

