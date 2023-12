Exposition – concours : Noël passe à table Place de la Victoire Sélestat, 25 novembre 2023, Sélestat.

Exposition participative de réalisations créatives sur le thème de la table de Noël et de ses décors au complexe Ste Barbe.

Pour la quatrième année, le service Festivités de la Ville de Sélestat propose une exposition-concours mettant à l’honneur l’univers de la table de Noël et ses décors. Le repas de Noël est un moment particulier de l’année où beaucoup se surpassent pour proposer une belle décoration de table. Après trois belles éditions, enfants et adultes, individuels et groupes, particuliers ou professionnels présentent de nouvelles tables, avec toujours comme thèmes : le sapin et ses décorations sous toutes ses formes et la jeunesse, thématique 2023 de la ville de Sélestat. Les visiteurs pourront voter pour leurs tables préférées. Exposition fermée du 24 au 26 décembre.

