Forum des associations Place de la Victoire Sélestat, 9 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Rencontre avec les associations locales de Sélestat qui œuvrent pour le lien social. cette année, l’accent est mis sur la lutte contre l’illettrisme.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Meeting with local Sélestat associations working to promote social cohesion. This year, the focus is on the fight against illiteracy

Reunión con las asociaciones locales de Sélestat que trabajan en favor de la cohesión social. Este año, la atención se centra en la lucha contra el analfabetismo

Treffen mit lokalen Vereinen in Sélestat, die sich für soziale Beziehungen einsetzen. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Kampf gegen den Analphabetismus

