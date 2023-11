COMPTOIR DE NOËL DU SAINT-A CLAUS VILLAGE À SAINT-AVOLD Place de la Victoire Saint-Avold, 8 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

À la recherche d’un cadeau 100% local et original ? Découvrez le comptoir de Noël du chalet de l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle sur le marché de Noël place de la Victoire. Des senteurs délicieuses des savons de la savonnerie la Grange aux Herbes à Grostenquin, les succulents macarons de Boulay, des boules de Noël de collection de la cristallerie Lehrer à Garrebourg, des santons de l’atelier Fici à Sanry Sur Nied, tous labellisés Qualité Mol.. Tout public

Samedi 2023-12-08 11:00:00 fin : 2023-12-22 18:00:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Looking for a 100% local and original gift? Discover the Christmas counter at the Saint-Avold C?ur de Moselle Tourist Office chalet on the Place de la Victoire Christmas market. Delicious scents from soaps from the Grange aux Herbes soap factory in Grostenquin, succulent macaroons from Boulay, vintage Christmas ornaments from the Lehrer crystal glassworks in Garrebourg, santons from the Fici workshop in Sanry Sur Nied, all with the Qualité Mol label.

¿Busca un regalo 100% local y original? Eche un vistazo al mostrador de Navidad del chalé de la Oficina de Turismo de Saint-Avold Cœur de Moselle, en el mercado navideño de la Place de la Victoire. Los deliciosos aromas de los jabones de la jabonería Grange aux Herbes de Grostenquin, los suculentos macarrones de Boulay, los adornos navideños vintage de la cristalería Lehrer de Garrebourg y los santones del taller Fici de Sanry Sur Nied, todos con la etiqueta Qualité Mol.

Sind Sie auf der Suche nach einem 100% lokalen und originellen Geschenk? Entdecken Sie die Weihnachtstheke in der Hütte des Fremdenverkehrsamts Saint-Avold C?ur de Moselle auf dem Weihnachtsmarkt Place de la Victoire. Köstliche Düfte von Seifen der Seifenmanufaktur la Grange aux Herbes in Grostenquin, leckere Macarons aus Boulay, Sammler-Weihnachtskugeln der Kristallmanufaktur Lehrer in Garrebourg, Santons aus der Werkstatt Fici in Sanry Sur Nied, alle mit dem Gütesiegel Qualité Mol.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE