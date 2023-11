VISITE AU PÈRE NOËL Place de la Victoire Saint-Avold, 8 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Ouverture de la maison du Père Noël sur la place de la Victoire au Saint-A Claus Village. Présence du Père Noël avec 2 hôtesses (maquillage et sculpture sur ballons).. Enfants

Samedi 2023-12-08 13:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. 0 EUR.

Place de la Victoire

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Opening of Santa’s house on Place de la Victoire in Saint-A Claus Village. Santa Claus with 2 hostesses (face painting and balloon sculpture).

Inauguración de la casa de Papá Noel en la Place de la Victoire, en Saint-A Claus Village. Papá Noel estará allí con 2 azafatas (pintacaras y globoflexia).

Eröffnung des Hauses des Weihnachtsmannes auf dem Place de la Victoire im Saint-A Claus Village. Anwesenheit des Weihnachtsmanns mit 2 Hostessen (Schminken und Ballonskulptur).

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE