Super Noël 2023 : Marché de Noël, chants et sculpture sur glace Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire, 4 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Bougies, déco florales et en bois, thé, crêpes, chants de noël et sculpture sur glace seront au programme du marché de Noël organisé par Monistrol A’tout durant tout le week-end.

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Place de la Victoire

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Candles, floral and wooden decorations, tea, crêpes, carols and ice sculpture will be on the program at the Christmas market organized by Monistrol A’tout throughout the weekend

Velas, adornos florales y de madera, té, crepes, villancicos y esculturas de hielo se darán cita durante todo el fin de semana en el mercado navideño organizado por Monistrol A’tout

Kerzen, Blumen- und Holzdekorationen, Tee, Crêpes, Weihnachtslieder und Eisskulpturen stehen auf dem Programm des Weihnachtsmarktes, der von Monistrol A’tout das ganze Wochenende über organisiert wird

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron