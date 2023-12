Marché de Gien – Samedi Place de la Victoire Gien Catégories d’Évènement: Gien

Début : Samedi 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00 Tous les samedis matin..

Tous les samedis matin Place de la Victoire.

Une moyenne de 100 commerçants sur le marché de la Place de la Victoire où vous pourrez trouver tous types de produits, qu’ils soient alimentaires ou manufacturés. .

Place de la Victoire

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

