Gironde COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Place de la Victoire, Eysines, 8 mai 2023, Eysines. COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Lundi 8 mai, 11h15 Place de la Victoire, Eysines Le lundi 8 mai, la cérémonie commémorative débutera à 11h15, place de la Victoire, en présence des élèves d’élémentaire et du collège Albert Camus.

Après la cérémonie, rendez-vous au Centre culturel Le Plateau pour le vernissage de l’exposition du Concours de dessins des enfants ayant pour thème l’égalité.

Suivi d’un vin d’honneur au Centre culturel Le Plateau Place de la Victoire, Eysines Place de la victoire, eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T11:15:00+02:00 – 2023-05-08T12:30:00+02:00

