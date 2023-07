Les enfants au Château Raoul Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux, 5 juillet 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Pour tous les enfants à partir de 7 ans à 12ans, cette visite guidée ludique du château Raoul avec jeu de piste est une bonne occasion de découvrir le patrimoine en s’amusant !. Familles

Mercredi 2023-07-05 10:30:00 fin : 2023-08-30 12:30:00. 5 EUR.

Place de la Victoire et des Alliés

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



For all children from 7 to 12 years old, this fun guided tour of the Raoul castle with a treasure hunt is a good opportunity to discover the heritage while having fun!

Para todos los niños de 7 a 12 años, esta divertida visita guiada al castillo de Raoul con búsqueda del tesoro es una buena oportunidad para descubrir el patrimonio mientras se divierten

Für alle Kinder ab 7 bis 12 Jahren ist diese spielerische Führung durch das Schloss Raoul mit Schnitzeljagd eine gute Gelegenheit, das Kulturerbe auf spielerische Weise zu entdecken!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme