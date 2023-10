Animation musicale : Satin Doll Sisters Place de la Victoire & d’Armes Sélestat, 23 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Toute la magie de Noël des célèbres standards américains : White Christmas, Jingle Bells, Silent Night, Have a Merry Little Christmas. Ce répertoire enchantera petits et grands..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 15:45:00. 0 EUR.

Place de la Victoire & d’Armes

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



All the Christmas magic of famous American standards: White Christmas, Jingle Bells, Silent Night, Have a Merry Little Christmas. This repertoire will enchant young and old alike.

Toda la magia navideña de famosos estándares americanos: White Christmas, Jingle Bells, Silent Night, Have a Merry Little Christmas. Un repertorio que hará las delicias de grandes y pequeños.

Der ganze Weihnachtszauber der berühmten amerikanischen Standards: White Christmas, Jingle Bells, Silent Night, Have a Merry Little Christmas. Dieses Repertoire wird Groß und Klein verzaubern.

