Surprises féériques : danses sur échasses Place de la Victoire Cernay, 7 janvier 2024, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 16:30:00

fin : 2024-01-07 17:30:00

La compagnie Quartier de Nuit vous transportera dans un monde où règnent danses scintillantes et formes fantastiques. Des personnages surprenants, sur des échasses, aux costumes lumineux viendront ébahir les petits et les grands !

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay