Surprises féériques : les bulles de savon Place de la Victoire Cernay, 3 janvier 2024, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03

Le Marquis des Vœux apportera aux enfants et à leurs parents ses bons vœux pour la nouvelle année et vous dévoilera sa passion pour les bulles de savon..

Le Marquis des Vœux apportera aux enfants et à leurs parents ses bons vœux pour la nouvelle année et vous dévoilera sa passion pour les bulles de savon.

Le Marquis des Vœux apportera aux enfants et à leurs parents ses bons vœux pour la nouvelle année et vous dévoilera sa passion pour les bulles de savon.

EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay