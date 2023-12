Surprises féériques : la fête foraine Place de la Victoire Cernay, 27 décembre 2023, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:30:00

fin : 2023-12-27

Mr Pozzolino sera présent pour faire découvrir aux petits, mais aussi à la famille son univers autour de la Fête Foraine, découverte de petits manèges musicaux en bois, métal ou céramique, avec au programme des rébus et des énigmes..

Mr Pozzolino sera présent pour faire découvrir aux petits, mais aussi à la famille son univers autour de la Fête Foraine, découverte de petits manèges musicaux en bois, métal ou céramique, avec au programme des rébus et des énigmes.

Mr Pozzolino sera présent pour faire découvrir aux petits, mais aussi à la famille son univers autour de la Fête Foraine, découverte de petits manèges musicaux en bois, métal ou céramique, avec au programme des rébus et des énigmes.

EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay