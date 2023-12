Rencontre avec le Père Noël Place de la Victoire Cernay Catégories d’Évènement: Cernay

Haut-Rhin Rencontre avec le Père Noël Place de la Victoire Cernay, 23 décembre 2023, Cernay. Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00 Ho Ho Ho… Le Père-Noël ne sera pas accompagné de ses lutins, en pleine fabrication des cadeaux à cette période en Laponie, mais vous propose de venir saluer les célèbres personnages de Walt Disney : Minnie et Mickey !.

Vos enfants ne peuvent pas attendre le 24 décembre au soir pour rencontrer le célèbre héros du mois de décembre ? Emmenez-les voir le Père-Noël sur le site de la patinoire ! EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est

