Surprises féériques : chansons de Noël Place de la Victoire Cernay, 23 décembre 2023, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

La chanteuse Cali Madera, accompagné de son pianiste proposera une heure de musique de Noël… N’hésitez pas à venir les rejoindre autour de la patinoire pour chanter, danser et s’amuser !.

EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay