Patinoire en plein air et manège Place de la Victoire Cernay, 22 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Venez chausser les patins à la patinoire en « vraie » glace pour retrouver tout le plaisir de la glisse..

2023-12-22 fin : 2023-12-24 . EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Come and put on your skates at the « real » ice rink to rediscover the pleasure of sliding.

Venga a ponerse los patines en la pista de hielo « de verdad » para redescubrir el placer de deslizarse.

Ziehen Sie sich auf der Eisbahn aus « echtem » Eis die Schlittschuhe an und erleben Sie das volle Vergnügen des Gleitens.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay