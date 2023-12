Inauguration de la patinoire Place de la Victoire Cernay, 22 décembre 2023, Cernay.

Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22 20:00:00

Venez chausser vos patins à la patinoire « en vraie glace ».L’occasion de sortir en famille et rencontrer Brian Joubert et les patineuses de l’association de Patinage Artistique de Mulhouse.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



