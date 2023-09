A la rencontre de Saint Nicolas Place de la Victoire Cernay, 6 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Saint-Nicolas donne rendez-vous aux petits et aux grands pour aller à sa rencontre. Distribution de manalas, possibilité de faire des photos avec Saint-Nicolas, de confier des dessins….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Place de la Victoire

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



St. Nicholas invites young and old to meet him. Distribution of manalas, possibility to take pictures with Saint Nicholas, to entrust drawings…

San Nicolás invita a grandes y pequeños a conocerlo. Se repartirán manalas, se podrán hacer fotos con San Nicolás, se podrán presentar dibujos…

Saint-Nicolas lädt Groß und Klein dazu ein, sich mit ihm zu treffen. Verteilung von Manalas, Möglichkeit, Fotos mit Saint-Nicolas zu machen, Zeichnungen anzuvertrauen…

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay