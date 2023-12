Le Bordeaux des années 1930 : entre tradition et modernité Place de la Victoire Bordeaux, 9 décembre 2023 09:00, Bordeaux.

Le Bordeaux des années 1930 : entre tradition et modernité Samedi 9 décembre, 10h00 Place de la Victoire Tarifs : 10 € – 12 €.

L’armistice du 11 novembre 1918 ouvre la voie à deux décennies de paix avant de nouvelles années de conflit mondial.

Cette période d’entre-deux-guerres est marquée par de nombreuses mutations économiques et sociales. A Bordeaux, la vie politique est alors dominée par Adrien Marquet, personnage contradictoire à la tête de la municipalité de 1925 à 1944. Il se rêve « maire-bâtisseur » et impulse, avec son architecte en chef Jacques d’Welles, la construction de nombreux équipements dans le but de moderniser la ville. Quel visage choisit-on de donner à cette modernité ? Pour le savoir, suivez Lucienne !

Cette jeune femme vous invite à un étonnant voyage dans le Bordeaux des années trente, à la découverte d’équipements publics et de constructions privées permettant d’aborder les changements culturels et sociaux à l’œuvre à son époque.

[Visite animée par Annie Entressangle, Guide Conférencière]

Durée : 2h00

Départ : Place de la Victoire

Arrivée : Boulevard du Maréchal Leclerc

TARIFS

Adhérent Kairinos : 10 euros

Non-adhérent | tarif plein : 12 euros

Non-adhérent | tarif réduit (étudiants, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi) : 10 euros

Place de la Victoire Place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

visite guidée balade urbaine

@HistoiresàSuivre