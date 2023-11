Le Bordeaux des années 1930 : entre tradition et modernité Place de la Victoire Bordeaux, 19 novembre 2023, Bordeaux.

19 novembre 2023 – 28 avril 2024 Place de la Victoire Tarif plein : 12 euros ; Tarif réduit : 10 euros

L’armistice du 11 novembre 1918 ouvre la voie à deux décennies de paix avant de nouvelles années de conflit mondial. Cette période d’entre-deux-guerres est marquée par de nombreuses mutations économiques et sociales. A Bordeaux, la vie politique est alors dominée par Adrien Marquet, personnage contradictoire à la tête de la municipalité de 1925 à 1944. Il se rêve « maire-bâtisseur » et impulse, avec son architecte en chef Jacques d’Welles, la construction de nombreux équipements dans le but de moderniser la ville.

Quel visage choisit-on de donner à cette modernité ?

Pour le savoir, suivez Lucienne ! Cette jeune femme vous invite à un étonnant voyage dans le Bordeaux des années trente, à la découverte d’équipements publics et de constructions privées permettant d’aborder les changements culturels et sociaux à l’œuvre à son époque.

Cette visite costumée dure environ 2h00, se fait au départ de la place de la Victoire et se termine sur le Boulevard du Maréchal Leclerc.

Place de la Victoire Place de la victoire Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine annie@histoiresasuivre.com

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Histoires à Suivre