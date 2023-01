Le Nouvel An chinois à Bordeaux Place de la Victoire Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le Nouvel An chinois à Bordeaux Place de la Victoire, 29 janvier 2023, Bordeaux. Le Nouvel An chinois à Bordeaux Dimanche 29 janvier, 14h30 Place de la Victoire

Entrée libre.

Les célébrations du Nouvel An chinois sont de retour à Bordeaux le dimanche 29 janvier à partir de 14h30, place de la Victoire. Place de la Victoire Place de la Victoire, 33000 Bordeaux Victoire Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’Association amicale des Chinois du Sud-Ouest et le Club Passerelle France Chine de Bordeaux organisent les festivités pour la reprise du Nouvel An chinois à Bordeaux !

Le dimanche 29 janvier à partir de 14h30, le rendez-vous est donné place de la Victoire avec au programme : la danse des lions et des dragons. Le défilé passera ensuite par la rue Sainte-Catherine jusqu’à la place de la Comédie et le miroir d’eau. Le grand final est prévu à 17 heures.

