Balade culturelle à vélo Les Lumières de la Ville Place de la Victoire, 9 décembre 2022, Bordeaux. Balade culturelle à vélo Les Lumières de la Ville Vendredi 9 décembre, 19h00 Place de la Victoire

Gratuit

La balade Les Lumières de la Ville proposée par Vélo-Cité revient le 9 décembre prochain. Participez à une balade féérique et culturelle à la découverte des illuminations et décorations de Noël. Place de la Victoire Place de la Victoire, 33000 Bordeaux Victoire Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine La traditionnelle balade Les Lumières de la Ville proposée par Vélo-Cité revient le vendredi 9 décembre 2022. RDV à 19h Place de la Victoire à Bordeaux. Un rendez-vous étincelant, à ne surtout pas manquer ! Et n’oubliez pas de venir avec un vélo scintillant.

(Parcours facile et rythme tranquille) Participez à la balade pour découvrir les illuminations et décorations de Noël qui seront inaugurées le 9 décembre prochain. Une balade à vélo féérique et lumineuse dans les rues de Bordeaux avec Vélo-Cité et le guide local Yves Simone pour en apprendre plus sur l’Histoire de la ville.

Slowfest et de leur Biclou Sound System seront également présents pour assurer l’ambiance musicale. Chaque année, la balade réunit des centaines de cyclistes dans les rues de Bordeaux. À cette occasion, cycliste, vous êtes invité(e) à parer votre vélo de guirlandes lumineuses en tout genre, mode sapin de Noël accepté (et même recommandé !) pour une balade scintillante à la découverte du patrimoine bordelais. Une balade à vélo nocturne et familiale d’une durée d’1h30 environ (pauses comprises). Un vin chaud sera offert en fin de parcours, dans un lieu gardé secret…

