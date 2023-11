Noël magique 2023 – Piste de luge place de la victoire 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 16 décembre 2023, La baule escoublac.

Noël magique 2023 – Piste de luge
16 décembre 2023 – 7 janvier 2024
place de la victoire 44500 La baule escoublac
Entrée: 1

Piste de luge de 35 m de long avec une déclivité de 5 m.

3 descentes pour 1 euro (somme récoltée par L’Association Accueil des Villes Françaises de La Baule)

à partir de 3 ans

Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés par un adulte

place de la victoire 44500 La baule escoublac
La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 51 75 75 75
http://www.labaule.fr

Horaires:

16 décembre 2023: 15h00-19h00

7 janvier 2024: 15h00-19h00

