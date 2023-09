Cet évènement est passé Visitez l’atelier de peinture et de poterie de cette ancienne école ! Place de la Viale Cagnac-les-Mines Catégories d’Évènement: Cagnac-les-Mines

Tarn Visitez l’atelier de peinture et de poterie de cette ancienne école ! Place de la Viale Cagnac-les-Mines, 17 septembre 2023, Cagnac-les-Mines. Visitez l’atelier de peinture et de poterie de cette ancienne école ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Place de la Viale Gratuit. Entrée libre. Venez visiter l’atelier de peinture et de poterie de l’ancienne école de Saint-Sernin-les-Mailhoc, où des œuvres seront exposées. Vous aurez également l’opportunité de créer votre propre objet en terre ! Place de la Viale 81130 Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines 81130 Tarn Occitanie 07 87 94 82 35 Venez visiter l’atelier, connaitre son fonctionnement associatif et toucher à la terre ! Parking gratuit devant l’ancienne école. Accès handicapé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Cagnac-les-Mines, Tarn Autres Lieu Place de la Viale Adresse 81130 Cagnac-les-Mines Ville Cagnac-les-Mines Departement Tarn

