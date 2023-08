Vintage days – Concert Blues Place de la Vertue Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Vintage days – Concert Blues Place de la Vertue Périgueux, 2 septembre 2023, Périgueux. Périgueux,Dordogne Concert de Blues..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 22:00:00. .

Place de la Vertue

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Blues concert. Concierto de blues. Blues-Konzert. Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Place de la Vertue Adresse Place de la Vertue Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Place de la Vertue Périgueux latitude longitude 45.185351;0.7231749

Place de la Vertue Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/