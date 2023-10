Couvents et chapelles secrètes oubliés Place de la Vertu Périgueux, 4 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 4 Novembre

Couvents et chapelles secrètes oubliés

Au coeur de l’ancienne ville médiévale, découverte insolite et accès à des lieux privés exceptionnels : l’ouvroir Saint-Edouard issu du couvent des soeurs de Nevers, devenu école de la Miséricorde. Evocation des couvents des Augustins. Présentation des chapelles et confessions de la cathédrale Saint-Front, celle de Sainte-Anne, des Pénitents, Noirs et Bleus, chapelle du Petit Séminaire dite des Pénitents Blancs. Une plongée dans les coulisses de l’histoire et des parties secrètes de l’édifice grâce au recteur, Christian Dutreuilh. Final amical avec dialogue autour d’iconographies inédites.

Départ : Place de la Vertu

Chiens non admis.

Heure : 14h30

Tarif unique : 8€

Informations et réservations : 06 75 87 02 48.

Place de la Vertu Rue de la Vertu

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4th

Forgotten convents and secret chapels

In the heart of the old medieval town, discover unusual and exceptional private sites: the Saint-Edouard workhouse, which grew out of the convent of the Nevers sisters and became the École de la Miséricorde. Evocation of the Augustinian convents. Presentation of the chapels and confessions of Saint-Front cathedral, Sainte-Anne, the Pénitents, Noirs and Bleus, and the chapel of the Petit Séminaire, known as the Pénitents Blancs. A behind-the-scenes look at the history and secret parts of the edifice, thanks to rector Christian Dutreuilh. A friendly finale with a dialogue based on previously unpublished iconography.

Departure: Place de la Vertu

Dogs not admitted.

Time: 2:30pm

Price: 8?

Information and reservations: 06 75 87 02 48

Sábado 4 de noviembre

Conventos olvidados y capillas secretas

En el corazón de la antigua ciudad medieval, un descubrimiento insólito y el acceso a lugares privados excepcionales: la casa de trabajo Saint-Edouard, que salió del convento de las hermanas de Nevers y se convirtió en la Escuela de la Misericordia. Los conventos agustinos. Presentación de las capillas y confesiones de la catedral de Saint-Front, las de Sainte-Anne, los Pénitents, Noirs y Bleus, y la capilla del Petit Séminaire conocida como los Pénitents Blancs. Christian Dutreuilh, rector de la catedral, le hará descubrir la historia y los secretos del edificio. Un final amistoso con un diálogo basado en imágenes inéditas.

Salida: Place de la Vertu

No se admiten perros.

Hora : 14h30

Precio de la entrada individual: 8?

Información y reservas: 06 75 87 02 48

Samstag, 4. November

Vergessene Klöster und Geheimkapellen

Im Herzen der alten mittelalterlichen Stadt, ungewöhnliche Entdeckungen und Zugang zu außergewöhnlichen privaten Orten: das aus dem Kloster der Schwestern von Nevers hervorgegangene « ouvroir Saint-Edouard », das zur Schule der Barmherzigkeit wurde. Erwähnung der Augustinerklöster. Vorstellung der Kapellen und Konfessionen in der Kathedrale Saint-Front, der Kapelle der Sainte-Anne, der Penitents, der Schwarzen und Blauen, der Kapelle des Kleinen Seminars, die als « Pénitents Blancs » bezeichnet wird. Ein Blick hinter die Kulissen der Geschichte und der geheimen Teile des Gebäudes dank des Rektors, Christian Dutreuilh. Freundliches Finale mit Dialog um unveröffentlichte Ikonographien.

Start: Place de la Vertu

Hunde nicht erlaubt.

Uhrzeit: 14:30 Uhr

Einzeltarif: 8?

Informationen und Reservierungen: 06 75 87 02 48

