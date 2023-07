MACADAM JAZZ – Sosu Inn Place de la Vertu Périgueux, 1 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rendez-vous Place de la Vertu à Périgueux pour écouter le jeune quatuor charentais Sosu Inn, qui s’inscrit dans la scène jazztronica et vous propose une musique douce, mélancolique et lumineuse !.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . EUR.

Place de la Vertu

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us at Place de la Vertu in Périgueux to hear the young quartet from Charente, Sosu Inn, who are part of the jazztronica scene and offer you their gentle, melancholy and luminous music!

Acérquese a la Place de la Vertu de Périgueux para escuchar al joven cuarteto charentais Sosu Inn, que forma parte de la escena jazztrónica y le ofrece una música suave, melancólica y luminosa

Treffpunkt Place de la Vertu in Périgueux, um das junge Quartett Sosu Inn aus der Charente zu hören, das sich in die Jazztronica-Szene einreiht und Ihnen eine sanfte, melancholische und leuchtende Musik vorstellt!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Communal de Périgueux