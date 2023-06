Catus en fête Place de la Vernière Catus, 7 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Le comité des fêtes vous a préparé un weekend entier de festivités.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . 12 EUR.

Place de la Vernière

Catus 46150 Lot Occitanie



The festivities committee has prepared a whole weekend of festivities for you

La comisión de festejos ha preparado para ti todo un fin de semana festivo

Das Festkomitee hat ein ganzes Wochenende voller Festivitäten für Sie vorbereitet

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Cahors – Vallée du Lot