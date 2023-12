Cet évènement est passé Marché du samedi Place de la Vème Armée Wangenbourg-Engenthal Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal Marché du samedi Place de la Vème Armée Wangenbourg-Engenthal, 1 janvier 2023, Wangenbourg-Engenthal. Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00 . Vente directe de légumes et de fruits. Le GAEC du Sonnenberg. Tous les samedis matin de 9h00 à 12h00. Les bouchées gourmandes (boucherie ambulante) présent le samedi de 7h30 à 15h pour ventes de boucherie charcuterie et plats traiteur. EUR.

Place de la Vème Armée

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wangenbourg-Engenthal Autres Code postal 67710 Lieu Place de la Vème Armée Adresse Place de la Vème Armée Ville Wangenbourg-Engenthal Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place de la Vème Armée Wangenbourg-Engenthal Latitude 48.6222901 Longitude 7.3095368 latitude longitude 48.6222901;7.3095368

Place de la Vème Armée Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wangenbourg-engenthal/