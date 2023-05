Fête Votive de Puy-l’Evêque Place de la Truffière, 4 août 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Le Comité des fêtes organise la fête de la ville. Au programme, jet ski, paddle, tyrolienne, concours de radeaux, balade en gabare, pêche à la truite, descente du lot en canoës, nage et radeaux, fête foraine et concerts Place de la Mairie.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-08 . EUR.

Place de la Truffière

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Comité des fêtes organizes the town festival. On the program, jet ski, paddle, tyrolean, rafting contest, gabare trip, trout fishing, canoeing down the river, swimming and rafting, funfair and concerts at the Place de la Mairie

El Comité des fêtes organiza la fiesta mayor. En el programa: moto acuática, remo, tirolina, competición de rafting, paseo en barco, pesca de truchas, descenso en canoa por el río Lot, baño y rafting, parque de atracciones y conciertos en la plaza de la Mairie

Das Festkomitee organisiert das Stadtfest. Auf dem Programm stehen Jetski, Paddle, Zipline, Floßwettbewerb, Gabare-Fahrt, Forellenangeln, Kanu-, Schwimm- und Floßfahrt auf dem Lot, Jahrmarkt und Konzerte Place de la Mairie

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CVL Vignoble