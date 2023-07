Visite guidée : des ornements en série Place de la Trinité Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite guidée : des ornements en série 16 et 17 septembre Place de la Trinité Gratuit. Sur inscription.

Lors d’une visite guidée inédite, découvrez l’histoire passionnante des manufactures en terre cuite et observez toute la richesse de ces façades ornées.

En partenariat avec l’office de tourisme.

Place de la Trinité Place de la Trinité, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.toulouse-tourisme.com »}] La place de la Trinité est un lieu emblématique de Toulouse, le chef-lieu de la région Occitanie, dans le sud de la France. Elle se trouve au nord du quartier des Carmes.

Cette charmante petite place triangulaire a été aménagée au cours du XIXe siècle. Elle occupe l’emplacement historique d’un carrefour important de l’ancienne ville romaine de Tolosa, marquant la jonction du cardo maximus et du decumanus maximus, au cœur de la cité. Pendant le Moyen Âge, elle reste un lieu de grande importance, animé par l’activité de la Grand-rue, reliant la place du Salin à la place du Capitole. Artisans, marchands et capitouls y prennent leurs quartiers jusqu’au XVIIIe siècle.

En 1820, l’architecte de la ville, Jacques-Pascal Virebent, dégage la place de ses aménagements antérieurs et l’embellit en y ajoutant une fontaine, conçue par l’architecte Urbain Vitry. Au XIXe siècle, de nombreux immeubles de la place sont rénovés, offrant de magnifiques façades, comme celle de la maison Lamothe.

Depuis les années 1990, la place de la Trinité est devenue une zone piétonnière, bordée de cafés qui proposent leurs terrasses, ce qui en fait l’une des places les plus agréables de la ville de Toulouse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Patrice Nin