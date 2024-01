EXPOSITION « SE DÉPLOYER » – GWENAËL PROST // MANAS Place de la Tremoille Laval, samedi 13 janvier 2024.

Laval Mayenne

Début : 2024-01-13

fin : 2024-03-10

Exposition de Gwenaël Prost au MANAS – « Se déployer »

L’exposition se déployer , consacrée à l’art du pliage, regroupe trois mosaïques de papier, véritables partitions de formes et de couleurs, soumises au regard d’œuvres naïves que la magie du pli vient transformer. Jouant avec ses possibilités infinies, elle mêle émotions et fragments de vie. Le projet élaboré par Gwenaël Prost, designer et artiste-plieur originaire de Bretagne met en lumière les créations d’un groupe de détenus de la maison d’arrêt de Laval. L’exposition présente aussi le travail de l’artiste à travers des œuvres visionnaires et modernes.

Au gré des plis, les formes géométriques se métamorphosent en formes plus oniriques, reflet de mondes intérieurs. Les formes répétées peuvent être modulées de mille façons, dans une quête perpétuelle de soi-même. Une dramaturgie se joue, une histoire où chacun est à la fois acteur et narrateur de son propre récit. Si le corps est limité, oppressé, l’imagination se déploie et invite à l’évasion.

Dans un dialogue permanent, ces fresques de papier sont aussi l’occasion de redécouvrir les portraits du musée et le mécanisme du pli et du dépli, universel, qui se révèle tout autour de nous. Les visiteurs peuvent, s’ils le souhaitent, l’expérimenter eux-mêmes dans un espace dédié.

Du samedi 13 janvier au dimanche 10 mars 2024

Place de la Tremoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



