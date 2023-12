A COEUR OUVERT – CONTE EN FAMILLE AU MANAS Place de la Tremoille Laval Catégories d’Évènement: Laval

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 Lecture de conte « A Coeur ouvert » aux MANAS.

Lecture en famille. Les personnages font des bonds entre livres et tableaux pour vous conter leurs histoires fabuleuses d’amour et d’amitié. INFOS PRATIQUES :

· A partir de 3 ans

· Mercredis 27 décembre et 3 janvier à 14h

· Tarif : gratuit

· Sur réservation au 02 53 74 12 30 .

Place de la Tremoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

