ZOU LE ZOO – MANAS Place de la Tremoille Laval, 3 janvier 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:30:00

fin : 2024-01-03 11:00:00

Comptines chantées « ZOU LE ZOO » au MANAS.

Catastrophe, les animaux se sont échappés des œuvres du MANAS ! Crocodile, hibou et leurs amis ne retourneront dans leur tableau qu’au rythme de leur comptine préférée. Alors chantons !

Partagez un moment de découverte sauvage et « enchanté » avec les tout-petits en Mayenne pendant les vacances de Noël !

INFOS PRATIQUES :

· Tout public

· Mercredis 27 décembre et 3 janvier à 10h et 10h30

· Tarif : gratuit

· Sur réservation au 02 53 74 12 30

Place de la Tremoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



