TOURBILLON’ART | JEU DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU BESTIAIRE DE CHRIS BESSER Place de la Tremoille Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne TOURBILLON’ART | JEU DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU BESTIAIRE DE CHRIS BESSER Place de la Tremoille Laval, 14 juillet 2023, Laval. Laval,Mayenne Tourbillon’art | Jeu de société autour du bestiaire de Chris Besser.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Place de la Tremoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Tourbillon’art | Chris Besser’s bestiary board game Tourbillon’art | Juego de mesa basado en el bestiario de Chris Besser Tourbillon’art | Gesellschaftsspiel rund um das Bestiarium von Chris Besser Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Place de la Tremoille Adresse Place de la Tremoille Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Place de la Tremoille Laval

Place de la Tremoille Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

TOURBILLON’ART | JEU DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU BESTIAIRE DE CHRIS BESSER Place de la Tremoille Laval 2023-07-14 was last modified: by TOURBILLON’ART | JEU DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU BESTIAIRE DE CHRIS BESSER Place de la Tremoille Laval Place de la Tremoille Laval 14 juillet 2023