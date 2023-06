VISITE COMMENTÉE DE LA COLLECTION PERMANENTE AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE LA NATURE Place de la Tremoille Laval, 11 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Visite commentée de la collection permanente autour de la thématique de la nature.

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-16 . .

Place de la Tremoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Guided tour of the permanent collection on the theme of nature

Visita guiada a la colección permanente sobre el tema de la naturaleza

Kommentierte Besichtigung der ständigen Sammlung rund um das Thema Natur

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire