Exploration libre de ce musée de la Préhistoire : un voyage au cœur de l’archéologie Place de la Tour Teyssieu Teyssieu Catégories d’Évènement: Lot

Teyssieu Exploration libre de ce musée de la Préhistoire : un voyage au cœur de l’archéologie Place de la Tour Teyssieu, 16 septembre 2023, Teyssieu. Exploration libre de ce musée de la Préhistoire : un voyage au cœur de l’archéologie 16 et 17 septembre Place de la Tour Gratuit. Entrée libre. Le rendez-vous est fixé sur la place du vieux château, juste au pied de la tour médiévale. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association des Amis de la Tour de Teyssieu, au : 06 48 89 46 27. Venez découvrir le musée de la Préhistoire du Ségala et ses fascinantes pièces archéologiques lors d’une visite libre. Place de la Tour 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 33 90 89 23 La construction de la tour a débuté peu après 1232, mais malgré son apparence d’unité, elle présente en réalité une structure composite qui a pu être réalisée en plusieurs étapes sur une période assez longue. Un logis était adossé à la tour. L’édifice a été classé au titre des Monuments historiques, le 8 juillet 1925. Le premier niveau de la tour est ouvert à la visite et abrite des peintures murales exposées. À14 km de Bretenoux. À 15 km de St-Céré. À 17km de Beaulieu-sur-Dordogne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©PAH Détails Catégories d’Évènement: Lot, Teyssieu Autres Lieu Place de la Tour Adresse 46190 Teyssieu Ville Teyssieu Departement Lot Lieu Ville Place de la Tour Teyssieu

Place de la Tour Teyssieu Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/teyssieu/

Exploration libre de ce musée de la Préhistoire : un voyage au cœur de l’archéologie Place de la Tour Teyssieu 2023-09-16 was last modified: by Exploration libre de ce musée de la Préhistoire : un voyage au cœur de l’archéologie Place de la Tour Teyssieu Place de la Tour Teyssieu 16 septembre 2023